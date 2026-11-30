नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। नगर निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह ने जोन आयुक्तों को बड़ा अधिकार दिया है। अब जोन आयुक्त अपने-अपने क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को स्वीकृति देकर काम करा सकेंगे। नए आदेश के अनुसार, केंद्र और राज्य शासन की सभी मदों से होने वाले 10 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की स्वीकृति जोन स्तर पर ही दी जा सकेगी। वहीं, 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए निगम आयुक्त से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

आयुक्त द्वारा जोन आयुक्तों को अधिकार दिए जाने के बाद अब छोटे विकास कार्यों की फाइलें स्वीकृति के लिए निगम मुख्यालय नहीं भेजनी पड़ेंगी। इससे आयुक्त के पास फाइलों का दबाव कम होने की उम्मीद है। पहले छोटे-बड़े सभी विकास कार्यों के लिए आयुक्त से स्वीकृति और अनुमोदन लेना जरूरी था।