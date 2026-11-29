राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश के पांच प्रमुख शक्तिपीठों को चारधाम की तर्ज पर जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना कागजों में ही अटकी है। डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी, रतनपुर की मां महामाया, दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी, सूरजपुर के कुदरगढ़ धाम की मां बागेश्वरी और सक्ती जिले के चंद्रपुर की मां चंद्रहासिनी मंदिर को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

बताया जाता है कि रतनपुर स्थित महामाया मंदिर के समग्र विकास के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार कर केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय को भेजी गई है। वहीं, डोंगरगढ़, कुदरगढ़, चंद्रपुर और दंतेवाड़ा के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में अटकी है।