नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। नगर निगम भिलाई में नए पदस्थ पांच अधिकारियों सहित उपायुक्त दिनेश कुमार कोसरिया को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। निगम आयुक्त सुरूचि सिंह ने आदेश जारी कर छह अधिकारियों के कार्यों का बंटवारा किया है। जोन कार्यालयों में हुई जिम्मेदारी तय इसके तहत विभिन्न विभागों के साथ ही जोन कार्यालयों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। जारी आदेश के अनुसार, उपायुक्त दिनेश कुमार कोसरिया को वर्तमान आवंटित दायित्वों के साथ प्रभारी अधिकारी भवन अनुज्ञा शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विजय पांडेय को उपायुक्त के रूप में विधि शाखा, संपत्तिकर शाखा और जलकर शाखा का दायित्व सौंपा गया है।

इन शाखाओं के कार्यों की रिपोर्टिंग अपर आयुक्त के माध्यम से होगी। सीमा बख्शी को जनगणना एवं खाद्य शाखा का सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्हें जोन क्रमांक-तीन के जोन आयुक्त कार्यालय में संलग्न किया गया है।