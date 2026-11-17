राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। धान खरीदी शुरू होते ही अवैध परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को धमतरी के ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दो इकाइयों से संयुक्त टीम ने 32 हजार 878 क्विंटल धान और एक हजार 425 क्विंटल चावल जब्त किया। कुल जब्त खाद्यान्न की मात्रा 34 हजार 303 क्विंटल है। जांच के दौरान फर्म स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं कर सकी।

अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण के समय फर्म संचालक अकील अहमद खान मौके पर मौजूद नहीं थे। जांच दल ने फर्म के मुंशी सोहेल रजा से भंडारित धान और चावल की स्टॉक पंजी मांगी, लेकिन वे संबंधित अभिलेख नहीं दे सके। इसके बाद टीम ने दोनों इकाइयों में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया।