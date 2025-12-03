मेरी खबरें
    भिलाई में म्यूल एकाउंट से सवा करोड़ रुपये ठगी के मामले में सात गिरफ्तार, 27 आरोपितों ने खुलवाया था खाता

    CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई में बंधन बैंक सुपेला में खाता खोलकर उनका उपयोग साइबर ठगी में किए जाने वाले खाता धारकों के खिलाफ सुपेला पुलिस एवं एसीसीयू यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई की है। 27 आरोपितों द्वारा बंधन बैंक में म्यूल अकाउंट खुलवाकर साइबर फ्रॉड से प्राप्त एक करोड़ बीस लाख से अधिक रकम का अवैध लेन देन किया गया है।

    भिलाई में म्यूल एकाउंट से सवा करोड़ रुपये ठगी के मामले में सात गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। बंधन बैंक सुपेला में खाता खोलकर उनका उपयोग साइबर ठगी में किए जाने वाले खाता धारकों के विरुद्ध सुपेला पुलिस एवं एसीसीयू यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई की है। 27 आरोपितों द्वारा बंधन बैंक में म्यूल अकाउंट खुलवाकर साइबर फ्रॉड से प्राप्त एक करोड़ बीस लाख से अधिक रकम का अवैध लेन देन किया गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित “समन्वय” पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार म्यूल एकाउंट जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का व्ययन करने, उपयोग करने व संवर्धन करने के लिए उपयोग में लाया गया है, जिसमे बंधन बैंक शाखा नेहरू नगर मे कुल 27 बैंक खाता में खाता धारक द्वारा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि एक करोड़ 20 लाख 57 हजार 549 रुपयों का अवैध रूप से लेन देन होना पाए जाने एवं प्रकरण साइबर फ्राड से संबंधित होना पाए जाने से थाना सुपेला में धारा 317(2), 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।


    विवेचना के दौरान संबंधित खाता धारकों द्वारा खातों का उपयोग साइबर फ्राड से प्राप्त रकम के अफरा तफरी में किया जाना पाए जाने से आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में रनजीत महानंद(24)निवासी रावणभांठा सुपेला, परमीला बाई (48) शिवाजी नगर खुर्सीपार ,के आकाश (20) सेक्टर- 02 भिलाई, विपिन कुमार सिरसाम (35) रिसाली सेक्टर भिलाई, मानवी बेरी (49) सेक्टर-4 भिलाई, आशीष गुप्ता (42) दीनदयाल कालोनी खम्हरिया, पिंकी कुर्रे( 36) निवासी आदित्य नगर दुर्ग शामिल है।

    पुलिस अन्य खाता धारकों की तलाश कर रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को अपना खाता ना दें और ना ही थोड़े से रकम के लालच में अपने खाते में साइबर फ्राड से संबंधित रकम का लेन देन करें।

