नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। देश आजादी के 79 साल पूरे कर चुका है। मार्च 2026 में माओवाद के प्रभाव से भी मुक्ति मिली है। बीजापुर के दुर्गम इलाकों में विकास की नई इबारत लिखने के दावे हो रहे हैं, लेकिन जिले के बेदरे गांव से लगे अबूझमाड़ के करीब 20 गांवों के ग्रामीणों की जिंदगी आज भी इंद्रावती नदी के उस पार अटकी हुई है।

यहां न सड़क है, न पुल और न ही साप्ताहिक बाजार तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता। रोजमर्रा का सामान खरीदना हो या साप्ताहिक बाजार जाना हो, ग्रामीणों को डोंगी और नाव के सहारे उफनती इंद्रावती पार करनी पड़ती है। यह सिर्फ नदी पार करने की मजबूरी नहीं, बल्कि दशकों से विकास का इंतजार कर रहे आदिवासी परिवारों का दर्द है।