राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की रफ्तार तेज होने लगी है। खरीदी शुरू होने के नौ दिनों में ही 70 हजार से अधिक किसान अपनी उपज बेच चुके हैं। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। 23 नवंबर तक 2,78,010 टन धान की खरीदी हो चुकी है।

23 नवंबर को एक ही दिन में 63,074 टन धान खरीदा गया। प्रदेश में इस खरीफ सीजन के लिए 28 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। किसानों की सुविधा के लिए इस बार 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। प्रदेश में कुल 2,461 केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जा रही है।