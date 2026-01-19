बीजापुर में माओवादियों के लगाए प्रेशर IED की चपेट में आकर एक 20 साल के युवक मौत, धमाके में दोनों पैर क्षतिग्रस्त हुए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: बीजापुर जिले में माओवाद से संबंधित घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन मुठभेड़ और धमाके हो रहे हैं। माओवादियों ने जंगलों में प्रेशर आईईडी बिछा रखे हैं, जिसके चपेट में सेना के जवान और निर्दोष ग्रामीण आ जाते हैं। ऐसे ही एक प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर रविवार को एक ग्रामीण की मौत हो गई है।

जानकारी के अनुसार, रविवार 18 जनवरी को दोपहर बाद जिले के ग्राम कस्तुरीपाड निवासी आयता कुहरामी (पिता बुधरा कुहरामी उम्र 20 वर्ष, कस्तुरीपाड) जंगल क्षेत्र की ओर गया हुआ था। इसी दौरान माओवादियों द्वारा पहले से लगाए गए प्रेशर आइईडी की चपेट में आने से युवक के दोनो पैर में बुरी तरह से क्षति ग्रस्त हो गए। युवक को इलाज के लिए उसूर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षाबल के जवान और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जवानों ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि सुरक्षाबल के जवान क्षेत्र में लगातार सघन सर्चिंग अभियान और आइईडी निष्क्रियकरण कर रहे हैं।हालांकि इस जवानों और पुलिस की ओर से लोगों और ग्रामीणों को लगातार सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है।

एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी संदिग्ध वस्तु, गतिविधि या सामग्री की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाना अथवा सुरक्षा कैम्प को दें। जंगल एवं दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन के दौरान विशेष सतर्कता बरतें।

बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 6 माओवादी ढेर

बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में शनिवार से जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों एवं सुरक्षा बलों के बीच दो दिनों में कई बार मुठभेड़ हुई। जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के जंगल–पहाड़ी इलाकों में माओवादियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी के DVCM दिलीप बेड़जा और अन्य सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना है। इसी आधार पर डीआरजी / कोबरा / एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया।

सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से 17 जनवरी 2026 दोपहर तक दो माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए। इसके बाद शाम के समय माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में दो और माओवादी कैडरों को मार गिराया गया। वहीं ऑपरेशन के दौरान रविवार को भी मुठभेड़ हुई, जिसमें दो अन्य माओवादी मारे गए।