CG Maoist News: माओवादियों की एक और कायराना करतूत, मुखबिरी का आरोप लगाकर ग्रामीण की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: जिले के थाना जांगला अंतर्गत ग्राम बेंचरम में माओवादियों ने एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। यह घटना 16-17 सितंबर की दरमियानी रात को हुई। पुलिस के अनुसार मृतक दशरू राम ओयाम (36) को माओवादी उसके घर से बाहर निकालकर ले गए। माओवादियों ने दशरू पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाया और टांगी से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

इस कायराना हरकत की सूचना मिलते ही जांगला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।