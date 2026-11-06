नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। बस्तर के जंगलों में माओवादी हिंसा का प्रभाव घटने और शांति लौटने के साथ बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। इसी बदलते माहौल के बीच अब जंगलों में अवैध गतिविधियों की नई चुनौती भी सामने आने लगी है।

बीजापुर के रैगुड़ा जंगल में मुर्गा लड़ाई की आड़ में चल रहे अंतरराज्यीय जुए के बड़े जमावड़े पर पुलिस ने छापा मारकर तीन राज्यों के 156 लोगों को पकड़ा है। मौके से 20 लाख एक हजार 200 रुपये नकद, 47 चारपहिया वाहन और 12 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जिले में जुए के खिलाफ इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है।