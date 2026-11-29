नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। सरकार ने वनाधिकार पट्टे देकर जिन किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया, अब वही किसान अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी व्यवस्था के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। बीजापुर जिले के पामेड़ क्षेत्र के करीब 35 गांवों में 500 से 600 नए वनाधिकार पट्टाधारकों का नाम एग्रीस्टैक पोर्टल में दर्ज नहीं होने से उनका धान पंजीयन अटक गया है। ऐसे में किसानों के सामने इस साल सरकारी धान खरीदी केंद्र तक पहुंचने का रास्ता बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। समय रहते पंजीयन नहीं हुआ, तो आर्थिक तंगी के कारण किसान गैरकानूनी रूप से सक्रिय सीमावर्ती तेलंगाना के अवैध कोचियों के चंगुल में फंसकर 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल में धान बेचने को विवश हो सकते हैं।

एग्रीस्टैक पोर्टल में नाम दर्ज नहीं पामेड़ धान खरीदी केंद्र के अंतर्गत आने वाली सात ग्राम पंचायतों पामेड़, धर्माराम, उड़तामल्ला, पालागुड़ा, कंवरगट्टा और दारेली सहित आसपास के करीब 35 गांवों में हाल ही में बड़ी संख्या में वनाधिकार पट्टे वितरित किए गए हैं। पट्टा मिलने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि अब वे सरकारी योजनाओं और समर्थन मूल्य पर धान बिक्री का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन एग्रीस्टैक पोर्टल में नाम दर्ज नहीं होने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है।