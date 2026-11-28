नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। खेत में लहलहाती फसल कटकर जब खलिहान पहुंचने को होती है और कटाई का आखिरी दौर आता है, तब छत्तीसगढ़ के गांवों में खुशियों की एक गूंज सुनाई देती है। धान की कटाई पूरी होने से ठीक पहले खेत के एक कोने में बची आखिरी बालियों के पास किसान धरती माता और अन्न देवता को नमन करते हैं। लोकजीवन में रची-बसी इस समृद्ध परंपरा को ‘बढ़होना’ कहा जाता है, जो केवल फसल कटने की रस्म नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अन्न के सम्मान और पसीना बहाने वाले मजदूरों के आभार का महाउत्सव है।

कटाई पूरी होने से पहले पूजा खेत में धान की कटाई पूरी करने से पहले किसान एक कोने में फसल का थोड़ा हिस्सा बचाकर रखते हैं। आमतौर पर इसमें पांच मुट्ठी धान या कुछ पौधे शामिल होते हैं। पूरे खेत की लुवाई होने के बाद इसी बची हुई फसल के पास बढ़होना की तैयारी होती है। कटी हुई धान की पुलियों यानी करपा के ऊपर हंसिया और अन्न रखकर धरती माता, अन्न देवता और कृषि औजारों की पूजा की जाती है। नारियल फोड़कर खीर, पूड़ी, मुर्रा और चना जैसे पारंपरिक पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद बची हुई धान की फसल काटकर कटाई का काम पूरा किया जाता है।