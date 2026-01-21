बीजापुर में काऊरगट्टा गांव में पूर्व सरपंच भीमा मडकम की माओवादियों ने गोली मारकर की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: माओवादियों के खिलाफ लगातार हो रहे कार्रवाईयों के बाद भी बीजापुर जिले में अभी माओवादी सक्रिय है। रह रहकर माओवादी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इलाके में दहशह बनाए रखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर माओवादियों ने एक निर्दोष ग्रामीण को अपना निशान बनाया है। उन्होंने एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्याकर दी।

जानकारी के अनुसार, जिले के ग्राम कंचाल निवासी पूर्व सरपंच भीमा मड़कम उम्र लगभग 40 वर्ष की ग्राम काऊरगट्टा में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या करने की सूचना थाने में प्राप्त हुई है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व सरपंच भीमा की अपने खेत से वापस लौटते समय अज्ञात माओवादियों ने गोली मार कर हत्या की है।

ऐसी संभावना है कि इस घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया गया होगा। घटना लगभग 5 बजे की बताई गई है। परिजनों द्वारा घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। पामेड़ पुलिस सूचना द्वारा घटना की जानकारी ली जा रही है। सूत्रों ने बताया कि पामेड़ से अतिरिक्त बल को मौके के लिए रवाना किया गया है। एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि घटना की विस्तृत जानकारी मिलने पर अवगत कराया जायेगा।

पामेड़ थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा छिपाए हुए विस्फोटक सामग्री बरामद

सुरक्षा बलों के सर्चिंग अभियान समय पामेड़ थाना के काऊरगुट्टा के जंगल में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर व अन्य उपयोगी सामग्री बरामद हुई हैं। माओवादियों के डम्प बरामदगी से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस संबंध में पुलिस द्वारा पुष्टि नहीं की गई।