बीजापुर में माओवादी संगठन को बड़ा झटका, टॉप लीडर वेल्ला मोड़ियम समेत 18 ढेर, 1.3 करोड़ का था ईनाम

नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। पश्चिम बस्तर डिवीजन में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। भैरमगढ़, नैमेड और जांगला के सरहदी क्षेत्रों के कचीलवार–पोटेनार जंगलों में बुधवार और गुरुवार को चले संयुक्त अभियान में 18 माओवादी ढेर कर दिए गए। इनमें 9 महिला माओवादी भी शामिल हैं। मारे गए माओवादियों में पीएलजीए कंपनी क्रमांक 02 का कुख्यात कमांडर और 10 लाख रुपये का इनामी डीवीसीएम वेल्ला मोड़ियम भी शामिल है, जो कई बड़ी घटनाओं में वांछित था। 18 माओवादियों पर 1 करोड़ 30 लाख का इनाम है।

आइजी बस्तर सुंदरराज पी ने बताया कि गंगालूर व भैरमगढ़ क्षेत्र के माओवादियों का लगभग सफाया हो गया है। बचे हुए माओवादी जल्द आत्मसमर्पण करें अन्यथा पुलिस की कार्यवाही से नहीं बचेंगे। पुलिस को सूचना मिली थी कि पीएलजीए कंपनी क्रमांक 02 और प्लाटून 13 के कमांडर वेल्ला मोड़ियम, झितरू ओयाम, मोटू कवासी सहित 25 से 30 माओवादी पोटेनार और कचीलवार के जंगलों में मौजूद हैं। इसके आधार पर बीजापुर और दंतेवाड़ा की डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा 210 की संयुक्त टीमें बड़े अभियान पर निकलीं। तीन दिसंबर की सुबह लगभग नौ बजे जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद रुक-रुक कर चली मुठभेड़ अगले दिन सुबह आठ बजे तक जारी रही।

सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ स्थल से 18 माओवादियों के शव बरामद हुए। इनमें पीएलजीए कंपनी क्रमांक 02 इंचार्ज डीवीसीएम वेल्ला मोड़ियम, साइपीसी रैनु ओयाम, डीवीसीएम सन्नू अवलम, पीपीसीएम नंदा मीड़ियम, पीपीसीएम लालू उर्फ सीताराम, पीपीसीएम राजू पूनेम, पीपीसीएम कामेश कवासी, पीपीसीएम लक्ष्मी ताती, पीपीसीएम बंडी माड़वी सहित कई वर्दीधारी कैडर शामिल हैं। दो अन्य मृतकों की पहचान प्रक्रिया जारी है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और सामग्री बरामद की गई है, जिनमें एक एलएमजी, चार एके 47 रायफल, चार एसएलआर, एक इंसास रायफल, दो थ्री नाट थ्री रायफल, चार सिंगल नाट रायफल, दो बीजीएल लांचर, माउजर लोडिंग रायफल, ग्रेनेड, रेडियो सेट, स्कैनर, मेडिकल सामग्री, माओवादी वर्दी और साहित्य शामिल हैं।