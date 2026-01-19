Bijapur Maoist Encounter: अब तक 4 महिला समेत 6 माओवादी ढेर, इनमें चार 20 लाख के इनामी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में पिछले दो दिन से जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक चार महिला कैडरों समेत छह माओवादी मारे गए हैं। इनमें से चार की पहचान कर ली गई है, जो कि 20 लाख रुपये के इनामी थे। इस कार्रवाई से माओवादियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी को गहरा झटका लगा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में 8 लाख रुपये का इनामी डीवीसीएम (डिविजनल कमेटी सदस्य) दिलीप बेड़जा और पांच-पांच लाख रुपये के इनामी दो एसीएम (एरिया कमेटी सदस्य) माड़वी कोसा और लक्खी मड़काम शामिल हैं। इसके अलावा दो लाख रुपये की इनामी पार्टी मेंबर (पीएम) राधा मेट्टा की भी पहचान हुई है। शेष दो माओवादियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी बीजापुर के जंगल–पहाड़ी क्षेत्र में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के डीवीसीएम दिलीप बेड़जा और अन्य सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की पक्की सूचना के आधार पर डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च आपरेशन शुरू किया था। शनिवार की सुबह से ही माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग होती रही। उसी दिन दोपहर और शाम को चार माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए, जबकि रविवार को सर्चिंग के दौरान दो और माओवादी मारे गए। फिलहाल आसपास के क्षेत्रों में सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि डीवीसीएम और दो एसीएम के मारे जाने से नेशनल पार्क एरिया कमेटी का नेतृत्व तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर असर पड़ेगा।