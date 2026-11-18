नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड में मुख्य आरोपित ठेकेदार सुरेश चंद्रकार की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों और अभियोजन के साक्ष्यों से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। एक ओर हत्याकांड के दो गवाहों को आरोपित के पक्ष में बयान देने के लिए एक लाख रुपये का प्रलोभन देने की शिकायत का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष ने सरकारी गवाहों की जिरह के ऐसे अंश प्रस्तुत किए, जिनमें पुलिस की कार्रवाई और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ के समक्ष 17 और 18 नवंबर को दोनों पक्षों ने दस्तावेज प्रस्तुत किए। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रीतम सिंह ने बीजापुर थाने में दर्ज एनसीआर की प्रति प्रस्तुत की। 30 जून 2026 को दर्ज इस शिकायत में गवाह चेतन कापेवार और पवन दुर्गम ने आरोप लगाया है कि सुनील कुमार मर्सकोले ने फोन कर सुरेश चंद्रकार के पक्ष में बयान देने के बदले एक लाख रुपये देने की पेशकश की थी। पुलिस ने इसे धारा 251 बीएनएस के तहत असंज्ञेय अपराध मानते हुए शिकायतकर्ताओं को न्यायालय जाने की सलाह दी थी।