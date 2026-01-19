सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 8 लाख के इनामी माओवादी दिलीप बेड़जा समेत 6 ढेर, भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि थाना भोपालपटनम और फरसेगढ़ के जंगल-पहाड़ों में 'नेशनल पार्क एरिया कमेटी' के डीवीसीएम (DVCM) दिलीप बेड़जा और अन्य सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी। इसके आधार पर डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

36 घंटे तक चली रुक-रुक कर फायरिंग यह अभियान 17 जनवरी 2026 की सुबह से शुरू हुआ, जिसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा की डीआरजी (DRG), एसटीएफ (STF) और कोबरा (CoBRA) की टीमों ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच यह मुठभेड़ 18 जनवरी की शाम तक रुक-रुक कर चलती रही। 19 जनवरी को बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव और डीआईजी (केरिपु) बी.एस. नेगी सहित अन्य अधिकारियों ने इस निर्णायक ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी साझा की।