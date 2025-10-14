सुरक्षाबलों के हाथ लगा माओवादियों के विस्फोटक सामग्री बनाने का सामान, 5 IED बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: बीजापुर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों द्वारा छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह कार्रवाई 13 अक्टूबर 2025 को ताड़पाला बेस कैम्प से कोबरा 206, केरिपु 229, 153 एवं 196 की संयुक्त टीम द्वारा KGH Foothills क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान की गई।

अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और बीजीएल बनाने की सामग्री बरामद की गई। बरामद सामग्री में 51 नग जिंदा बीजीएल, 100 बंडल एचटी एल्युमिनियम तार, 50 नग स्टील पाइप, भारी मात्रा में बिजली का तार, 20 नग लोहे की शीट और 40 नग लोहे की प्लेट शामिल हैं।