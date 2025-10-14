मेरी खबरें
    सुरक्षाबलों के हाथ लगा माओवादियों के विस्फोटक सामग्री बनाने का सामान, 5 IED बरामद

    बीजापुर में सुरक्षाबलों ने माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। जवानों ने KGH Foothills क्षेत्र में माओवादियों के छुपाए हुए विस्फोटक सामग्री और बीजीएल बनाने की सामग्री बरामद की है। साथ ही टीम को 5 नग प्रेशर आइईडी भी मिले हैं।

    By Ayyub khan
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 11:54:56 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 11:58:10 AM (IST)
    जवानों के हाथ लगा बम बनाने का सामान

    1. सर्चिंग अभियान में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद
    2. सुरक्षा कैंप स्थापित होते ही सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी
    3. जवानों को मिला बीजीएल, स्टील पाइप, लोहे के प्लेट, 5 नग IED

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बीजापुर: बीजापुर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों द्वारा छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह कार्रवाई 13 अक्टूबर 2025 को ताड़पाला बेस कैम्प से कोबरा 206, केरिपु 229, 153 एवं 196 की संयुक्त टीम द्वारा KGH Foothills क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान की गई।

    अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और बीजीएल बनाने की सामग्री बरामद की गई। बरामद सामग्री में 51 नग जिंदा बीजीएल, 100 बंडल एचटी एल्युमिनियम तार, 50 नग स्टील पाइप, भारी मात्रा में बिजली का तार, 20 नग लोहे की शीट और 40 नग लोहे की प्लेट शामिल हैं।


    इसके अलावा, माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाए गए 5 नग प्रेशर आइईडी भी बरामद किए गए, जिन्हें बीडी टीम की मदद से सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में BJP कार्यकर्ता की माओवादियों ने की हत्या, कमेटी ने पर्चे में लिखा ' सत्यम की मौत भाजपा की जिम्मेदारी'

    यह कार्रवाई माओवादियों की एक बड़ी साजिश को विफल करने में सफल रही है, जो सुरक्षा बलों को गंभीर क्षति पहुंचाने की योजना बना रहे थे। सुरक्षा बलों की सतर्कता एवं प्रभावी कार्रवाई से माओवादियों के मंसूबों को विफल किया गया है। क्षेत्र में लगातार गश्त और सर्चिंग की कार्रवाई जारी है।

