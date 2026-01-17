'नया खेल' के बहाने घर में मासूम बच्ची से दरिंदगी... आरोपी को पॉक्सो एक्ट में 5 साल की जेल और जुर्माना

नईदुनिया न्यूज, पेंड्रा। घर के बाहर सहेली के साथ खेल रही एक 12 साल की बच्ची को नया खेल खिलाने के नाम पर घर के भीतर ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दरअसल पूरा मामला तीन मार्च 2025 को मरवाही थाना के एक गांव का है जहां 12 साल की बच्ची के माता-पिता लरकेनी गांव में बैंक से रुपये निकालने के लिए गए थे और उनके पड़ोस में रहने वाला आरोपित अशोक कुमार गंधर्व पिता पवन सिंह गंधर्व (21) के घर के लोग भी अंडी गांव में बुआ के यहां शादी में गए हुए थे। घर सूना पाकर आरोपित अशोक पीड़िता को नया खेल खिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर अपने घर के भीतर ले गया और अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया।