छठी पास 'ठग' बना निवेश सलाहकार, रायपुर में 26 लोगों को लगाया 1.35 करोड़ का चूना, पुलिस ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा व मासिक ब्याज दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पंडरी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छठवीं पास फर्जी निवेश सलाहकार कुलदीप भतपहरी को दबोचा गया है। आरोपी ने 26 लोगों से कुल 1 करोड़ 35 लाख 14 हजार रुपए की ठगी की थी और लंबे समय से फरार चल रहा था।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी कुलदीप भतपहरी (38 वर्ष) निवासी धमतरी रोड, सतनाम ज्ञान देवपुरी, थाना टिकरापारा, रायपुर का रहने वाला है। आरोपी खुद को शेयर मार्केट, आईपीओ, एनएसई, एमएसईआई और सीडीएसएल से जुड़ा निवेश सलाहकार बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था।

मासिक ब्याज और ज्यादा मुनाफे का दिया लालच पंडरी थाना पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी अमित दास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2021–22 में उसकी पहचान कुलदीप भतपहरी से हुई थी। आरोपी ने खुद को शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी का विशेषज्ञ बताते हुए ‘केबी प्लान’ के नाम पर निवेश कराने लगा। उसने आईपीओ, एनएसई और अन्य माध्यमों से निवेश पर अधिक लाभ और हर महीने ब्याज देने का झांसा दिया। आरोपी की बातों में आकर अमित दास और उसके भाई रोहित दास ने ऑनलाइन और नगद मिलाकर कुल 15 लाख 60 हजार 4 रुपए आरोपी को दे दिए। शुरुआत में आरोपी ने कुछ महीनों तक ब्याज के नाम पर रकम लौटाई, जिससे भरोसा और बढ़ गया। इसके बाद दिसंबर 2024 में आरोपी अचानक फरार हो गया। जांच में सामने आया बड़ा नेटवर्क पीड़ित की शिकायत पर थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 18/2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने इसी तरह कुल 26 लोगों को अपना शिकार बनाया है और उनसे 1 करोड़ 35 लाख 14 हजार रुपए की ठगी की है।