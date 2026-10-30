बिलासपुर में कमजोर पड़ने लगा 'अर्णब', ट्रैक पर पानी भरने से टाटानगर एक्सप्रेस रद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। अर्णब चक्रवात का प्रभाव कमजोर पड़ने से बिलासपुर में बारिश का जोर घटने लगा है। हालांकि, दो दिनों की लगातार बारिश ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी। गुरुवार को शहर में बादल छाए रहे और जबरदस्त झड़ी का दौर चलता रहा। लोग घर, आफिस और दुकानों में दुबके रह गए। बाजारों में चहल-पहल कम रही। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात का अवशेष निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल रहा है।

चक्रवात के समुद्र तट से टकराने के बाद इसकी तीव्रता घटने लगी। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे लगे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना अवदाब उत्तर दिशा में बढ़ रहा है। इसके आगे कमजोर होकर उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे लगे उत्तर-पश्चिमी ओडिशा के ऊपर स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इससे बारिश का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।

बिलासपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.8 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। लगातार बादल छाए रहने और बारिश के कारण दिन में भी ठंडक महसूस हुई। जरूरी काम से निकले लोगों को परेशानी हुई, जबकि बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम रही। जिले में तहसीलवार कुल 281.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। बेलगहना में सर्वाधिक 35.4 मिमी और सीपत में सबसे कम 16 मिमी बारिश हुई। एक जून से अब तक जिले में कुल 13,233.2 मिमी तहसीलवार संचयी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले दिन अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है।