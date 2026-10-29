बिलासपुर में 'अर्णब' का असर, बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम; आज स्कूल बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दो दिन पहले तक ठंड का अहसास करा रहा मौसम अब बारिश और सर्द हवाओं के साथ बदला हुआ नजर आ रहा है। बुधवार सुबह से शहर में घने बादल छाए रहे और दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। शाम को मौसम विभाग ने बिलासपुर सहित कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की। चक्रवात अर्णब के प्रभाव से गुरुवार को भी मौसम बिगड़ने की आशंका है। प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान अर्णब आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर चुका है। इसके अगले 48 घंटे में उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और कमजोर होने की संभावना है। विभाग ने 29 अक्टूबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है।

प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। बिलासपुर के लिए बुधवार शाम जारी चेतावनी में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की सतही हवा चलने की संभावना जताई गई थी। वहीं दूसरी जारी दूसरे संदेश में बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ मध्यम बारिश की आशंका बताई गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि इसका असर सामान्य रहा। नगर निगम, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे और राहत-बचाव दल को अभी भी सतर्क है।