सक्ती व खरसिया सेक्शन पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग, अब बढ़ेगी ट्रेनों की क्षमता

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत हावड़ा–मुंबई मुख्य रेलमार्ग के बिलासपुर–झारसुगुड़ा खंड पर स्थित सक्ती– झाराडीह – खरसिया खंड में स्वचालित सिग्नलिंग (ऑटोमैटिक सिग्नलिंग) प्रणाली को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने यात्रियों व ग्राहकों को सुरक्षित, समयबद्ध एवं सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। चार लाइनों वाले इस खंड की लंबाई 16 रूट किलोमीटर है, जो 32 किलोमीटर दोहरी लाइन के समतुल्य है।