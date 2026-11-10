बिलासपुर में दीवाली का जश्न बना जंग का मैदान, पैर के पास पटाखा फूटने पर भिड़े दो गुट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर में दीपावली की रात जश्न का माहौल उस वक्त हिंसक हो गया, जब न्यू रिवर व्यू रोड पर पटाखे फोड़ने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। बात इतनी बिगड़ी कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले और वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।