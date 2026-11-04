बिलासपुर हाई कोर्ट का अहम फैसला, रेलवे भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार पाने का नाती भी है हकदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले पुनर्वास रोजगार में नाती को पात्र मानते हुए केंद्र सरकार की याचिका निरस्त कर दी। मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि जमीन मालिक के परिवार के किसी सदस्य को अब तक रोजगार नहीं मिला है, तो नाती के दावे पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया।

जांजगीर-चांपा जिले का है मामला मामला जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कोसमंदा का है, जहां खसरा नंबर 487/5 की 0.004 हेक्टेयर जमीन महेश राम के नाम थी। यह जमीन 2012-13 से 2018 के बीच रेलवे लाइन विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसके बदले महेश राम की बेटी सावित्री बाई ने रोजगार मांगा, जिसे आयु सीमा का हवाला देकर खारिज कर दिया गया।