बिलासपुर हाई कोर्ट में शिक्षक की गुहार, बिना मूल विभाग भेजे ट्रांसफर करना गलत, अदालत ने दिया स्टे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शिक्षक का मूल विभाग में वापस बुलाने का आदेश जारी किए बिना दूसरे स्कूल में तबादला करने के मामले में हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल से शासकीय हाई स्कूल दोदड़ कसा भेजने के 30 सितंबर 2026 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है।

अधिवक्ता ने दी दलील याचिकाकर्ता मायाधर प्रधान की ओर से अधिवक्ता सीजेके राव ने बताया कि उन्हें राज्य शासन के आदेश से 4 जून 2021 को पिथौरा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 के आदेश से उन्हें इसी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।