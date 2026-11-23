नईदुनिया न्यूज, गौरेला : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले सहित प्रदेश में सड़कों की बदहाल है। इसकी स्थिति को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग-अलग बयानों में बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे सहित प्रदेश के प्रमुख मार्गों की जर्जर हालत, निर्माण में देरी और स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों को रोके जाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार नई सड़कें बनाने की बात तो दूर, मौजूदा सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने तक में नाकाम साबित हो रही है।