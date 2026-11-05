बिलासपुर में ई-रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला, 700 रुपये के लेनदेन में 3 आरोपियों ने लोहे की पाइप से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिरकोना आवासपारा में 700 रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों ने मिलकर एक ई-रिक्शा चालक पर हमला कर दिया। आरोपितों ने लोहे की पाइप और झारा से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी को भी झारा से मारकर घायल कर दिया। घायल पति को डायल 112 की मदद से सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रास्ते में 700 रुपये मांगने पर हुआ विवाद बिरकोना के आवासपारा में रहने वाली ज्योति मानिकपुरी (32) ई-रिक्शा चलाती हैं। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि तीन नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे उनके पति रवि दास मानिकपुरी सवारी लेकर गांव से बिलासपुर आ रहे थे। रास्ते में गांव का कल्लू मिला और उसने बिलासपुर रोड तक छोड़ने के लिए कहा। रवि ने उसे आटो में आगे बैठा लिया। इसी दौरान रवि ने कल्लू से अपने 700 रुपये वापस मांगे। इस बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया।