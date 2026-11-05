बीरगांव निगम चुनाव में साहू वोट बैंक पर टिकी भाजपा-कांग्रेस की नजर, महापौर पद के लिए 7 महिला दावेदार

जितेंद्र सिंह दहिया, रायपुर। विधानसभा चुनाव में साहू समाज के राजनीतिक प्रभाव और उसके समर्थन से बने समीकरणों के बाद अब बीरगांव नगर निगम चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक पर टिक गई है। करीब 65 हजार मतदाताओं वाले बीरगांव में साहू समाज के वोटरों की संख्या लगभग 20 हजार बताई जा रही है। वहीं, क्षेत्र में ओबीसी मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत है।

महापौर चुनाव के लिए दोनों दल साहू समाज की महिला दावेदारों के नामों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पार्टी के भीतर दावेदारों की संख्या और उनके स्थानीय प्रभाव को लेकर गुणा-भाग शुरू हो गया है। भाजपा में महापौर पद के लिए पांच नामों की चर्चा है। इनमें पद्मावती ओमप्रकाश साहू के साथ पूर्व महापौर अंबिका यदु, फूलमती सोनवानी, पदमा चंद्राकर और ज्ञानेश्वरी मेझा दावेदारी कर रही हैं।