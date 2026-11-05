रायपुर स्टेशन पर चोरों का आतंक, 55 पुराने कैमरे बेअसर, 50 हाईटेक AI कैमरों का टेंडर फाइल में अटका

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रेलवे स्टेशन रायपुर में रिडेवलपमेंट कार्य के बीच खुले रास्ते बढ़ गए हैं। इसकी वजह से रात में बड़ी संख्या में अनधिकृत लोग प्रवेश कर प्लेटफार्म पर रात गुजार रहे हैं। ये संदिग्ध चेहरे रात में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इनकी निगरानी के लिए पर्याप्त कैमरे नहीं होने की वजह से रात में गश्त करने वाली एजेंसियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं फुटेज से आरोपितों की पहचान करने में परेशानी हो रही है।

स्टेशन में रात में 11 बजे के बाद चोरी-मारपीट की रातभर शिकायत रहती है। कुछ शिकायतें रेल पुलिस तक पहुंचती हैं तो कुछ वहीं खत्म हो जाती हैं। इन संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए पर्याप्त कैमरे नहीं होने की वजह से विवेचना में बाधा आ रही है। इस बीच स्टेशन की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित 50 हाईटेक एआई कैमरों के टेंडर में देरी हो रही है।