भतीजी के प्रेम विवाह से नाराज चाचा ने ससुर पर टंगिया से किया वार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चकरभाठा क्षेत्र के ग्राम कुंआ में रहने वाले ग्रामीण के बेटे ने गांव में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया। इससे नाराज युवती के चाचा ने युवक के पिता पर टंगिया से हमला कर दिया। हमले में लहूलुहान ग्रामीण ने घटना की शिकायत चकरभाठा थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्या है मामला

चकरभाठा क्षेत्र के ग्राम कुंआ में रहने वाले मनोज कुर्रे किसान हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि गांव में रहने वाले लक्ष्मण जगत की भतीजी शशि से उनके बेटे अरमान ने प्रेम विवाह किया है। इसके बाद से लक्ष्मण उनके परिवार से रंजिश रखता है। बुधवार की सुबह मनोज अपने खेत पर काम करने के लिए गए थे। दोपहर करीब 12 बजे वे खेत का काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। जब वे लक्ष्मण के घर के पास पहुंचे थे, उन्हें देखते ही लक्ष्मण गाली-गलौज करने लगा। इसका विरोध करने पर वह घर से टंगिया लेकर आ गया। उसने टंगिया से मनोज पर हमला कर दिया।