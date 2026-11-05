Bilaspur Weather Update: चक्रवात की विदाई के साथ बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चक्रवात ‘मुरासु’ के कमजोर पड़ते ही अब बिलासपुर में ठंड बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान जताया है। बुधवार को बिलासपुर (Bilaspur Weather News) और पेंड्रारोड में चक्रवात का असर नहीं दिखा। मौसम सामान्य रहने से धनतेरस की खरीदारी के लिए भी अनुकूल माहौल बना रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूर्वी तेलंगाना और उससे लगे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र भीषण चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ का अवशेष है। यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है और अगले 12 घंटे में और कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव के साथ रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है।