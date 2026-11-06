Bilaspur Weather Update: बिलासपुर में मौसम ने मारी पलटी, तीन दिन में गिरेगा तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मौसम के बदले मिजाज के बीच अब अंचल में ठंड की आहट तेज होने लगी है। गुरुवार को दिनभर आसमान साफ रहा और बादलों की आवाजाही थमी रही। दिन ढलने के साथ ही हल्की ठंडक महसूस होने लगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने भी आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के संकेत दिए हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। इसके विपरीत पेंड्रारोड में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री और न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक बना हुआ है।