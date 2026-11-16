बिलासपुर में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी, विभाग कर्मचारी और कुली गिरफ्तार; एक लाख 3600 के टिकट जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रेलवे में यात्रियों को आरक्षित टिकट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संभालने वाला कर्मचारी ही टिकटों की कालाबाजारी में शामिल मिला। बाराद्वार रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र में पदस्थ सीनियर बुकिंग क्लर्क उत्कर्ष पासी और बिलासपुर में कार्यरत रेलवे कुली धनीराम यादव को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है।

दोनों पर अवैध रूप से रेलवे आरक्षित टिकटों का कारोबार करने का आरोप है। आरपीएफ की अपराध गुप्तचर शाखा मुख्यालय की कार्रवाई में क्लर्क के पास से एक एसी आरक्षण टिकट मिला, जबकि उसके मोबाइल की जांच में वाट्सएप के माध्यम से भेजे गए 14 अन्य आरक्षित टिकटों का पता चला।