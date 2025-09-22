CG Crime: चार दिन से लापता युवक का शव नदी में मिला, घरवालों से नाराज होकर निकला था
CG Crime: कोटा के गनियारी गांव से चार दिन पहले लापता हुए 37 वर्षीय यतेंद्र गुप्ता का शव देवरीखुर्द स्टापडेम के पास मिला है। युवक गुरुवार को बिना बताए घर से निकले थे। स्वजन ने कोटा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अब युवक के घर से निकलने और मौत के कारणों की जांच कर रही है।
Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 08:41:03 AM (IST)
Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 08:41:03 AM (IST)
मृतक यतेंद्र गुप्ता का फाइल फोटो
HighLights
- गनियारी का युवक चार दिन से लापता था।
- युवक का शव देवरीखुर्द स्टापडेम में मिला।
- पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कोटा क्षेत्र के ग्राम गनियारी से गायब युवक की लाश चार दिन बाद देवरीखुर्द स्टापडेम के पास मिली है। आसपास के लोगों की मदद से शव पानी से निकलवाया गया। रविवार को पीएम नहीं होने के कारण शव चीरघर में रखवा दिया गया है। पुलिस स्वजन से पूछताछ कर रही है। इससे युवक के घर निकलने और पीएम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।
कंप्यूटर सेंटर चलाता था
कोटा क्षेत्र के गनियारी में रहने वाले यतेंद्र गुप्ता (37) गांव में ही कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। गुरुवार को वे घर पर बिना बताए कहीं निकल गए। रातभर घर नहीं आने के कारण दूसरे दिन स्वजन ने उनकी तलाश शुरू कर दी। साथ ही इसकी सूचना कोटा पुलिस को दी गई। इस पर कोटा पुलिस ने गुम इंसान कायम कर युवक की तलाश शुरू कर दी। युवक के मोबाइल का अंतिम लोकेशन सरकंडा क्षेत्र में मिला। इसके आधार पर पुलिस की टीम और स्वजन सरकंडा में युवक की तलाश कर रहे थे।
आधार कार्ड से हुई पहचान
युवक के गायब होने की जानकारी आसपास के थानों में भी दी गई। इधर रविवार की सुबह देवरीखुर्द स्थित स्टापडेम के पास लोगों ने एक युवक का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। इस पर तोरवा पुलिस के जवान वहां पहुंचे। आसपास के लोगों की मदद से युवक का शव बाहर निकलवाया गया।
उसके पास मिले आधार कार्ड से पता चला कि युवक गनियारी का रहने वाला है। स्वजन को बुलाकर युवक की पहचान कराई गई। इसके बाद शव चीरघर भेज दिया गया। रविवार को पीएम नहीं होने के कारण शव चीरघर में रखवाया गया है। सोमवार को शव का पीएम कराया जाएगा।