CG Crime: चार दिन से लापता युवक का शव नदी में मिला, घरवालों से नाराज होकर निकला था

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कोटा क्षेत्र के ग्राम गनियारी से गायब युवक की लाश चार दिन बाद देवरीखुर्द स्टापडेम के पास मिली है। आसपास के लोगों की मदद से शव पानी से निकलवाया गया। रविवार को पीएम नहीं होने के कारण शव चीरघर में रखवा दिया गया है। पुलिस स्वजन से पूछताछ कर रही है। इससे युवक के घर निकलने और पीएम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।

कंप्यूटर सेंटर चलाता था कोटा क्षेत्र के गनियारी में रहने वाले यतेंद्र गुप्ता (37) गांव में ही कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। गुरुवार को वे घर पर बिना बताए कहीं निकल गए। रातभर घर नहीं आने के कारण दूसरे दिन स्वजन ने उनकी तलाश शुरू कर दी। साथ ही इसकी सूचना कोटा पुलिस को दी गई। इस पर कोटा पुलिस ने गुम इंसान कायम कर युवक की तलाश शुरू कर दी। युवक के मोबाइल का अंतिम लोकेशन सरकंडा क्षेत्र में मिला। इसके आधार पर पुलिस की टीम और स्वजन सरकंडा में युवक की तलाश कर रहे थे।