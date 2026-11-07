CG High Court: तलाक के बाद मां को मिली थी बेटी की कस्टडी, पासपोर्ट के लिए पिता की NOC जरूरी नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तलाक के बाद मां के साथ रह रही नाबालिग बेटी का पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता की सहमति अनिवार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तलाक की डिक्री में बच्चे की कस्टडी मां को दी गई हो और पिता को इस पर कोई आपत्ति नहीं हो, तब पासपोर्ट प्राधिकरण केवल पिता की एनओसी नहीं मिलने के आधार पर आवेदन खारिज नहीं कर सकता। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने सान्वी आनंद की याचिका स्वीकार कर चार सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है।

बिलासपुर निवासी आकांक्षा आनंद (दुआ) की शादी 20 जून 2014 को वरुण आनंद से हुई थी। उनकी बेटी सान्वी का जन्म 27 अक्टूबर 2020 को हुआ। दोनों का 9 मई 2025 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत तलाक हो गया। तलाक की डिक्री में बेटी की कस्टडी मां को सौंपी गई और पिता को केवल मिलने का अधिकार दिया गया। पिता ने भी बेटी के मां के साथ रहने पर आपत्ति नहीं जताई थी।