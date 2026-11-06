हाई प्रोफाइल चुनाव याचिका: विजय बघेल ने दर्ज कराया बयान, सीलबंद मोबाइल किया चार्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने उनका प्रतिपरीक्षण किया।

सुनवाई के दौरान चुनाव याचिका के साथ साक्ष्य के रूप में जमा सीलबंद मोबाइल फोन को भी कोर्ट की अनुमति से चार्ज किया गया। करीब एक घंटे 15 मिनट तक चार्जिंग के बाद मोबाइल की बैटरी 13 प्रतिशत हुई। इसके बाद उसे दोबारा सीलबंद कर दिया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।