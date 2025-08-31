CG News: शादी के बाद दहेज के लिए पत्नी संग गाली-गलौज और मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, अकलतरा। दहेज की मांग करते हुए अपनी पत्नी से मारपीट करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला अकलतरा थाना का है। पुलिस के अनुसार 29 अगस्त को बंधुवा पारा ग्राम कौड़िया थाना सीपत जिला बिलासपुर निवासी समारू केंवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की का विवाह वर्ष 2024 में चंगोरी निवासी सुशील केंवट 22 वर्ष के साथ हुआ था।
शादी में दहेज नहीं दिए कहकर लड़की को उसका पति सुशील केंवट आए दिन गाली गलौज और मारपीट करता था जिसकी जानकारी लड़की द्वारा स्वजन को दी गई थी। 12 अगस्त को सुशील केवट अपनी पत्नी से वाद विवाद कर मारपीट किया एवं शरीर को आग से अलग-अलग स्थान को जला दिया था।
समारू केंवट की रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में धारा 296,115(2),118(2),85 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर आरोपित सुशील केंवट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।