Cheque Bounce Case: 4.55 लाख रुपये का चेक हुआ बाउंस, महिला को एक महीने की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। क्रिप्टो करेंसी और जमीन में निवेश का भरोसा देकर 4.55 लाख रुपये लेने के बाद दिया गया चेक बैंक से अनादरित होने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कु. गीतांजली कश्यप की अदालत ने आरोपी मौमिता सामान्ता को दोषी ठहराया है।

अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत उसे एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही परिवादिनी सुमिता पॉल को 9 लाख 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।