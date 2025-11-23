CG Weather Update: बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में उतार–चढ़ाव के साथ बढ़ रही ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्रदेश में पिछले दिनों चले शीतलहर का असर मौसम पर हो रहा है। प्रदेश के सभी इलाके में धीरे-धीरे तापमान में गिरावट जारी है। हालांकि मौसम में स्थिरता बनी हुई है। IMD के अनुसार, रविवार को सभी संभागों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी।

बिलासपुर का मौसम मौसम विभाग की माने तो बिलासपुर में आने वाले सप्ताह में मौसम में लगातार उतार–चढ़ाव देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में तापमान में बढ़ोतरी और मध्य व अंत में फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे ठंड का अहसास कुछ हद तक कम होगा।