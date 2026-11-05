बिलासपुर में बच्चों ने ब्रिज से रेल इंजन पर फेंका टायर, स्पार्क से लगी आग; टला बड़ा हादसा

शिव सोनी, नईदुनिया, बिलासपुर। बच्चों की नादानी से बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। लोखंडी फाटक के पास से गुजर रही एक मालगाड़ी के इंजन की छत पर बच्चों ने ब्रिज से साइकिल का टायर फेंक दिया। टायर के इंजन पर गिरते ही स्पार्क हुआ और उसमें आग लग गई। स्पार्क के साथ कुछ ब्लास्ट होने जैसी आवाज आई, जिसे सुनकर चालक घबरा गया और उसने आनन-फानन में मालगाड़ी को रोक दी और नीचे उतरे।

उस समय जलता टायर इंजन के ऊपर था। उन्होंने तत्काल घटना की सूचना दी। जिसके बाद रेलवे व आरपीएफ में हड़कंप मच गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले में छह नाबालिग को पकड़ा गया है। घटना मंगलवार को सुबह छह बजे के लगभग की है। उसलापुर व घुटकू स्टेशन के बीच लोखंडी फाटक है, जहां अब ब्रिज बन गया है। इस समय पर कटनी से बिलासपुर की ओर एक खाली मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी की गति धीमी थी। इसी बीच इंजन के ऊपर से ब्लास्ट होने जैसा जोर-जोर से आवाज आई। जिसे सुनकर चालक घबरा गया और उसे बिना देरी किए तत्काल मालगाड़ी को रोक दी।

ऊपर नजर पड़ी तो टायर जल रहा था मालगाड़ी रूकने के बाद जैसे ही लोको पायलट नीचे उतरा और इंजन के ऊपर नजर डाली तो देखा एक टायर पर जल रहा था। उसने तत्काल इसकी जानकारी कंट्रोल को दी। कंट्रोल से उसलापुर आरपीएफ पोस्ट को सूचना दी गई। इसके साथ बात आरपीएफ व रेलवे के उच्चाधिकारियों तक पहुंची। सभी सकते में आ गए। पूरा अमला तत्काल घटना स्थल पर पहुंचा। हालांकि उनके पहुंचने तक टायर में लगी आग बुझ चुकी थी। ब्रिज के नीचे खड़ी थी मालगाड़ी मालगाड़ी ब्रिज के ठीक नीचे खड़ी थी, जिससे पूरा मामला स्पष्ट हो गया कि किसी ने ब्रिज के ऊपर से टायर फेंका है और ओएचई व पेंटो में टच होते ही टायर में आग लग गई। मामला गंभीर था। इसलिए तत्काल जांच कर बदमाशों को पकड़ने की योजना बनाई गई। हालांकि यह आसान नहीं था।