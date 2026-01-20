बिलासपुर में रेलवे ठेकेदार की मौत के बाद विवाद, मां और बुआ चुपचाप ले उड़ीं पिता की अस्थियां, बच्चे पहुंचे थाने

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिविल लाइन क्षेत्र के भारतीय नगर में रहने वाले रेलवे ठेकेदार की पांच दिन पहले बीमारी के चलते मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के दौरान पत्नी और बहन ने जमकर हंगामा किया। इसके दो दिन बाद ही पत्नी और बहन ठेकेदार की अस्थियां मुक्तिधाम से ले गईं। इधर तीसरे दिन ठेकेदार के नाबालिग बच्चे जब रिश्तेदारों के साथ अस्थियां लेने के लिए पहुंचे तो गायब थीं। सीसीटीवी फुटेज से मां और बुआ की करतूत का पता चलने पर बच्चों ने रिश्तेदारों के साथ सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत की। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

मां और बुआ मुक्तिधाम से ले गईं पिता की अस्थियां भारतीय नगर में रहने वाले मयंक वर्मा ने पूरे मामले की शिकायत की है। मयंक ने बताया कि भारतीय नगर में रहने वाले आलोक ठाकरे रेलवे ठेकेदार थे। उनकी पत्नी खुशबू उर्फ अन्नू ठाकुर करीब दो साल पहले पति और बच्चों को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद आलोक ही अपने 12 साल के बेटे और पांच साल की बेटी का पालन-पोषण कर रहे थे। आलोक की बहन ज्योति पांडेय का विवाह हो चुका है। ज्योति मस्तूरी क्षेत्र के किरारी में शिक्षक है। मयंक ने बताया कि करीब दो महीने के भीतर ही आलोक की मां और पिता का निधन हो गया। इसके बाद 15 जनवरी को आलोक की भी मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के समय ज्योति और खुशबू भारतीय नगर मुक्तिधाम पहुंची थीं। उन्होंने अंतिम संस्कार के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की।