गोहत्या का विरोध करने पहुंचे युवकों पर जानलेवा हमला, पुलिस करती रही टालमटोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जिले के बिल्हा के डोडकीभाठा ओडिया मोहल्ला में मंगलवार की सुबह गोहत्या की सूचना पर पहुंचे गोरक्षा दल के सदस्यों ने विरोध जताया। इधर हंगामा की सूचना के बाद भी पुलिस वहां समय पर नहीं पहुंच पाई। तब तक मोहल्ले के लोगों ने गोरक्षा दल के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

गोरक्षा दल के सदस्यों ने किसी तरह एक-दूसरे की जान बचाई। इसके कुछ देर बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब तक वहां से गोमांस को हटा लिया गया था। कुछ गोमांस पुलिस ने जब्त किया है। इसके आधार पर मोहल्ले के तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।