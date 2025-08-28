मेरी खबरें
    गोहत्या का विरोध करने पहुंचे युवकों पर जानलेवा हमला, पुलिस करती रही टालमटोल

    बिलासपुर के डोडकीभाठा में गो मांस बिक्री के लिए गोहत्या का मामला सामने आया है। जिसका विरोध करने पहुंचे युवकों पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। युवकों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पहले पुलिस टालमटोल करती रही। मामला अनियंत्रित होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और 3 लोगों को हिरासत में लिया।

    गोहत्या का विरोध करने पहुंचे युवकों पर जानलेवा हमला, पुलिस करती रही टालमटोल
    गो हत्या का विरोध करने पर जानलेवा हमला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जिले के बिल्हा के डोडकीभाठा ओडिया मोहल्ला में मंगलवार की सुबह गोहत्या की सूचना पर पहुंचे गोरक्षा दल के सदस्यों ने विरोध जताया। इधर हंगामा की सूचना के बाद भी पुलिस वहां समय पर नहीं पहुंच पाई। तब तक मोहल्ले के लोगों ने गोरक्षा दल के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    गोरक्षा दल के सदस्यों ने किसी तरह एक-दूसरे की जान बचाई। इसके कुछ देर बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब तक वहां से गोमांस को हटा लिया गया था। कुछ गोमांस पुलिस ने जब्त किया है। इसके आधार पर मोहल्ले के तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    बिल्हा गोरक्षा दल के सदस्यों ने बताया कि मंगलवार की सुबह सूचना मिली थी कि डोडकीभाठा में कुछ लोग गोहत्या कर उसका मांस बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर गोरक्षा दल के सदस्य वहां पहुंचे। वहां पर एक महिला गोमांस काट रही थी। इस बीच गोरक्षा दल के सदस्यों को मोहल्ले में देखकर गोहत्या करने वालों ने हमला कर दिया।

    इस हमले के बीच गोरक्षा दल के सदस्यों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। हमले में गोरक्षा के दल के चार सदस्य लहूलुहान हो गए। इधर पुलिस की टीम उन्हें टरकाती रही। जब तक पुलिस की टीम जब तक वहां पहुंची तब तक स्थिति बिगड़ गई थी।

    पुलिस की टीम के पहुंचने के बाद किसी तरह स्थिति को संभाला। इस बीच पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्थिति को किसी तरह संभाला। पुलिस की टीम ने मोहल्ले के तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

    पुलिस की लापरवाही के कारण बहा खून

    गोरक्षा दल के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि गोहत्या की सूचना पर पुलिस की टीम समय पर नहीं पहुंच पाई। इसके कारण गोरक्षा दल के सदस्य घायल हो गए। गोरक्षा दल के सदस्यों के लहूलुहान होने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किसी तरह संभाला। इसके बाद तीन लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया।

