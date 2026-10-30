डेढ़ महीने बाद शुरू हुई बिलासपुर-कोलकाता डायरेक्ट फ्लाइट फिर कर दी बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर-कोलकाता सीधी उड़ान सेवा एक फेरे में ही दम तोड़ गई। शुक्रवार को दूसरे फेरे में सफर के लिए 42 यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे, लेकिन उड़ान बंद होने से सभी की बुकिंग रद कर रकम लौटा दी गई। बिना किसी जायज वजह के हवाई कनेक्टिविटी की इस अहम कड़ी को तोड़े जाने से बिलासपुर में नाराजगी गहराने लगी है।

सुविधा विस्तार की उम्मीदों के बीच मिली इस चोट ने एक बार फिर हवाई सेवा को लेकर उपेक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलकाता उड़ान डेढ़ महीने से बंद थी। इसे शुरू करने लगातार विरोध, मांग व दबाव बनाया जा रहा था। इसी का प्रभाव है कि विंटर शेड्यूल में एलाइंस एअर ने इसे दोबारा शुरू करने की घोषणा की। जारी शेड्यूल के अनुसार बीते रविवार को पहले फेरे की उड़ान प्रारंभ हुई।

एक दिन पहले उड़ान बंद करने का ऐलान पहले ही दिन बिलासपुर से फ्लाइट में 36 यात्रियों ने कोलकाता के लिए उड़ान भरी। इस उड़ान सेवा को बेहतर रिस्पांस मिला। उम्मीद थी कि धीरे-धीरे यात्री बढ़ेंगे। दूसरे फेरे में यही हुआ। शुक्रवार को 42 यात्रियों ने बुकिंग कराई थी। लेकिन, एक दिन पहले दूसरे फेरे के साथ इस सीधी उड़ान को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि इस महत्वपूर्ण उड़ान को एकाएक बिना किसी ठोस कारण के बंद करने का यह निर्णय समझ से परे हैं। जिन्होंने दूसरे फेरे के लिए बुकिंग किया था, उन्हें झटका लगा ही। आगामी दिनों में इसमें यात्रा करने की योजना बना रहे यात्री भी मायूस हुए है। उनका कहना है कि प्रदेश के दूसरे प्रमुख शहर बिलासपुर की हवाई सुविधा में लगातार उपेक्षा हो रही है। कोलकाता उड़ान दोबारा बहाल होने से हर कोई खुश था। लेकिन, उनके इस उत्साह पर पानी फेर दिया गया है।