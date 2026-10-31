शराब, कोल लेवी और मेडिकल घोटाले में बिलासपुर के कारोबारी के घर EOW-ACB का छापा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शराब, कोल लेवी और मेडिकल घोटालों की जांच के सिलसिले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार को प्रदेश के छह जिलों में एक साथ 16 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा और गरियाबंद में हुई इस कार्रवाई के दौरान वित्तीय लेनदेन, संपत्तियों की रजिस्ट्री और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े दस्तावेजों के साथ डिजिटल उपकरण भी जांच के दायरे में रहे।

बिलासपुर में उसलापुर स्थित अलका एवेन्यू में कोयला कारोबारी शाहबाज खान के ठिकाने पर भी सुबह जांच टीम पहुंची। ईओडब्ल्यू की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, शराब घोटाले से जुड़े अपराध क्रमांक 04/2024 में रायपुर और राजनांदगांव जिले के छह स्थानों पर तलाशी ली गई। कोल लेवी घोटाला मामले में दर्ज अपराध में कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के छह ठिकानों पर कार्रवाई हुई।