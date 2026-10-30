छत्तीसगढ़ में कटघोरा पालिका अध्यक्ष के घर समेत दो ठिकानों पर EOW का छापा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने शुक्रवार सुबह कटघोरा में एक साथ दो ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई नगर पालिका अध्यक्ष राज जायसवाल और नगर सैनिक दिलीप केंवट के यहां की गई। टीम दोनों स्थानों पर दस्तावेजों की जांच करने के साथ संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सामने आए बहुचर्चित जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) घोटाले की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है।

ईओडब्ल्यू की टीम शुक्रवार की सुबह कटघोरा पहुंची। इसके बाद अलग-अलग टीमों ने दोनों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। नगर पालिका अध्यक्ष के यहां पहुंची टीम ने उपलब्ध दस्तावेजों को खंगाला। वहीं दूसरी टीम ने नगर सैनिक दिलीप केंवट के ठिकाने पर जांच शुरू की। दोनों स्थानों पर कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों की पड़ताल और पूछताछ की जा रही है।