बिलासपुर के राजेंद्र नगर चौक इलाके की दुकान में लगी आग, दुकानदारों ने खुद ही फैलने से रोकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर के व्यस्त राजेंद्र नगर चौक स्थित सिद्धिविनायक वाजपेयी चेंबर के ग्राउंड फ्लोर पर शुक्रवार को एक दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान से उठती लपटों और धुएं के गुबार को देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। इससे आग आसपास की दूसरी दुकानों तक फैलने से बच गई। हालांकि, दुकान के भीतर रखा सामान जलकर खाक हो गया।

जानकारी के अनुसार, वाजपेयी चेंबर के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते दुकान के भीतर से धुआं और लपटें बाहर निकलने लगीं। आग की भयावहता देखकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। कुछ देर के लिए चौक पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।