क्लासरूम से करियर तक, बिलासपुर में आकार ले रहा शिक्षा का नया छत्तीसगढ़

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो विकास के साथ शिक्षा के नए अवसरों की उम्मीदें भी जुड़ी थीं। 26 साल की यात्रा में बिलासपुर ने इन उम्मीदों को आकार देने की दिशा में लंबा सफर तय किया है। विश्वविद्यालयों के विस्तार, आधुनिक प्रयोगशालाओं, छात्रावासों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विकसित हो रहे एजुकेशन हब ने शहर को शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की नींव मजबूत की है।

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में नए भवनों और शैक्षणिक सुविधाओं के विकास की योजनाएं इस बदलाव की तस्वीर पेश करती हैं। सीयू में 390.58 करोड़ रुपए, ओपन यूनिवर्सिटी में 34.57 करोड़ रुपए और अटल यूनिवर्सिटी में 8.45 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का उल्लेख पिछली परियोजना रिपोर्टों में किया गया था।

आवासीय जरूरतों को बेहतर बनाना है इन निवेशों का उद्देश्य पढ़ाई, शोध, डिजिटल शिक्षा और विद्यार्थियों की आवासीय जरूरतों को बेहतर बनाना है। केंद्रीय विवि में 26.07 करोड़ रुपए का हाईटेक ऑनलाइन परीक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र, 1,000 कंप्यूटर सेटअप, छात्रावास और विभिन्न विभागों के भवनों की योजनाएं उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में अहम कदम हैं। वहीं, मधुबन में अरपा किनारे 13.10 एकड़ में प्रस्तावित एजुकेशन हब बिलासपुर के सपने को नया आयाम देता है। करीब 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में 500 सीट का नालंदा परिसर, तीन शैक्षणिक ब्लाक और 174 आवासीय इकाइयों की परिकल्पना की गई है। यहां सीजीपीएससी, यूपीएससी, नीट, जेईई, बैंकिंग और एसएससी की तैयारी के लिए अध्ययन, प्रशिक्षण और आवास की सुविधाएं एक परिसर में जुटाने की योजना है।