GGU में 13 दिनों में दूसरी मौत, स्टॉफ क्वार्टर में मिला प्रोफेसर का शव; जांच में जुटी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में महज 13 दिन के भीतर दूसरी मौत से परिसर में सन्नाटा फैल गया है। बॉटनी विभाग के प्रोफेसर नरेंद्र कुमार मिश्रा अपने क्वार्टर में मृत पाए गए। वे परिसर में अकेले रहते थे। प्राथमिक जांच में कोई बाहरी चोट नहीं मिली है। कोनी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा।

प्रो. नरेंद्र मिश्रा की लाश उनके विश्वविद्यालय क्वार्टर में पाई गई। सहकर्मियों ने कई बार फोन किया, लेकिन जब उन्होंने काल नहीं उठाया तो दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। भीतर प्रो. मिश्रा मृत अवस्था में मिले। घर का माहौल देखकर सहकर्मी और पुलिस भी हैरान रह गए।

कमरे में साफ-सफाई का अभाव था, दीवारों पर जाले और एकांत का माहौल साफ नजर आ रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि प्रो. मिश्रा बहुत शांत और संयमी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी से विवाद या झगड़ा नहीं किया। विभाग के शिक्षकों और छात्रों का कहना है कि वे बेहद सरल और मिलनसार थे। संभव है उनकी तबियत अचानक बिगड़ी हो। मौत से कुछ घंटे पहले, शाम करीब सात बजे, वे सुरक्षा गार्ड से मिले थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने समय पूछा और अपने घर की ओर लौट गए थे। फिलहाल शव को सिम्स मरच्युरी में रखा गया है। प्रो. मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने वर्ष 1998 में यूपी के एक कॉलेज से अपने शिक्षण करियर की शुरुआत की थी।