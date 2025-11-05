मेरी खबरें
    रायपुर में आज उपराष्ट्रपति जारी करेंगे महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त, राज्य अलंकरण के विजेताओं को करेंगे सम्मानित

    देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। यहां उपराष्ट्रपति एयर शो का अवलोकन करेंगे। साथ ही महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त जारी करेंगे। उपराष्ट्रपति यहां छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कर 2025 के विजेताओं को सम्मानित करेंगे।

    By Sandeep Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 08:12:42 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 08:18:51 AM (IST)
    रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने उपराष्ट्रपति का किया स्वागत

    1. बतौर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का प्रदेश में ये पहला दौरा
    2. सीपी राधाकृष्णन बह देखेंगे एयर शो, फिर जाएंगे राजनांदगांव
    3. उपराष्ट्रपति अलंकरण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगे

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रायपुर पहुंच चुके हैं। वह पांच नवंबर को नवा रायपुर और राजनांदगांव में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बुधवार की सुबह उन्हें राजभवन, रायपुर में गार्ड आफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वे नवा रायपुर स्थित सेंध झील में भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम (एसकेएटी) द्वारा प्रस्तुत एयर शो का अवलोकन करेंगे।

    उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन मंगलवार की देर रात लगभग 10:30 बजे विशेष विमान से दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका राज्य का पहला दौरा है। उप-राष्ट्रपति ने राजभवन में विश्राम किया।

    1996 में गठित यह टीम अपनी सटीक उड़ान और शानदार हवाई करतबों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद राधाकृष्णन राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां वे उदयाचल मल्टी-स्पेशियलिटी आइ केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। शाम पांच से सात बजे तक नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव समारोह के समापन समारोह में उप-राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे अलंकरण पुरस्कार विजेताओं को अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह समेत अन्य मौजूद रहेंगे।


    जारी करेंगे महतारी वंदन योजना की किस्त

    राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के करकमलों से महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त के रूप में 647.28 करोड़ रुपये की राशि 69 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में आनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इनमें 7658 महिलाएं बस्तर संभाग के माओवाद मुक्त गांवों की हैं, जिन्हें पहली बार योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के तहत 13,024.40 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है, जो नई किस्त के साथ बढ़कर 13,671.68 करोड़ रुपये हो जाएगी।

    अलंकरण विजेताओं के नाम आज होंगे घोषित

    राज्य सरकार राज्योत्सव के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित करेगी। रजत जयंती वर्ष में अलंकरण विजेताओं की घोषणा दोपहर 12:30 बजे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल करेंगे। राज्य अलंकरण समारोह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए विभाग ने महंत घासीदास संग्रहालय परिसर, घड़ी चौक, रायपुर में प्रेस कांफ्रेस रखी है।

