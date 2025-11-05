रायपुर में आज उपराष्ट्रपति जारी करेंगे महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त, राज्य अलंकरण के विजेताओं को करेंगे सम्मानित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रायपुर पहुंच चुके हैं। वह पांच नवंबर को नवा रायपुर और राजनांदगांव में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बुधवार की सुबह उन्हें राजभवन, रायपुर में गार्ड आफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वे नवा रायपुर स्थित सेंध झील में भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम (एसकेएटी) द्वारा प्रस्तुत एयर शो का अवलोकन करेंगे।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन मंगलवार की देर रात लगभग 10:30 बजे विशेष विमान से दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका राज्य का पहला दौरा है। उप-राष्ट्रपति ने राजभवन में विश्राम किया। 1996 में गठित यह टीम अपनी सटीक उड़ान और शानदार हवाई करतबों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद राधाकृष्णन राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां वे उदयाचल मल्टी-स्पेशियलिटी आइ केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। शाम पांच से सात बजे तक नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव समारोह के समापन समारोह में उप-राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे अलंकरण पुरस्कार विजेताओं को अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह समेत अन्य मौजूद रहेंगे।